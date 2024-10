Nije imao pesme, ništa, Baki ga je vukao sa sobom: Otkrivena istina o Ša, Ivan Gavrilović obelodanio reperove tajne u REDakciji

Nedavno je u "Eliti" došlo do žestoke svađe kolega Bakija B3 i Nenada Aleksića Ša, a sada je pozadinu njihovog sukoba otkrio Ivan Gavrilović u REDakciji na RED TV.

Baki B3 je svojevremeno optužio Ša da mu je ostao dužan novac, što je Aleksić demantovao i optužio ga da laže. Bilo je priče i o profesionalnoj sujeti i kompleksima zbog uspeha u muzičkoj industriji, a sada je Ivan Gavrilović voditeljima Sanji Arsić i Nikoli Žugiću otkrio da Baki B3 zaista jeste mnogo pomogao Aleksiću.

- Vrlo dobro se sećam nekih stvari, kada se Ša odvojio od Ile, bio je sam... Znam da je Baki bio sa njim, da mu je posvetio puno vremena, da ga je vodio sa sobom, ja sam svedok toga. Ša je tada bio u nekom vakuumu, nije bilo nastupa, nije imao pesme, ništa, pa ga je Baki vukao sa sobom, pravili su neke pesme. Baki je takav, on je hirovit:"Ja sam mu uradio pesme, a on mi nije vratio", verovatno postoji tu neki jaz, a za te neke pare... Moguće da je i to, to sad već ne znam, ali u ovo što pričam sam upućen. Mislim da mu je u tom trenutku baš bio u pomoći... Na to smo navikli, pomažemo drugima, pa onda tako - prisetio se Gavrilović i dodao:

Autor: D. T.