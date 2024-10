Raskrinkala je do srži: Anđela otkrila da joj se Gastoz izleteo i priznao da ga Miona gleda, Ša siguran u ljubav svoje devojke (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Sledeće pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Mionu Jovanović.

- Miona, što si juče u pušionici likovala svim srcem što su Anđela i Gastoz razdvojeni, je l' to što si zaljubljena u Gastoza - glasilo je pitanje.

- Ne, niti sam zaljubljena, ja bih volela da oni uđu u vezu, to bi mi bilo najintresantnije pored ovih gluposti...Ša je bio u Odabranima, a ja često u izolaciji šest meseci, a ovde se bune posle pet dana veze - rekla je Miona.

- Ja sam to već rekla još od onog video klipa. Ne mislim da je zaljubljena, ali da joj se sviđa i da joj je simpatičan, što ona kaže: "Nisam ga ni u oči pogledala", pa možda je i logično što nije. Ja sam sigurna da joj je Ša rekao da se to pogrešno protumačilo i da treba da se povuku iz druženja sa njim. Zašto bi se ti pravdala da vi provodite vreme zajedno, ako ništa ne postoji? Meni je Gastoz rekao da od video klipova ne provode vreme zajedno...Pričao mi je da ga gleda neka devojka, pitala sam ga za neki pogled, sve mi je tu rekao. Ja sam ga pitala: "Šta ti misliš što su se oni upalili?", on mi je rekao ovim rečima, citiram: "Oni su se upalili kada si ti rekla da joj se ja dopadam", ja sam ga pitala: "Kada neko kaže laž o tebi da li se ti upališ i iskuliraš?", on mi je rekao: "Ne, koliko puta su rekli laž o meni", rekao mi je da ona njega nije smela da pogleda u oči - rekla je Anđela.

- Nijedan rijaliti ne može bez Mione i Ša - rekao je Ša.

- Ona devojka ne voli staračku energiju nego mladalačku. Ja mogu sve, ja sam slobodna, ona je zauzeta, kao i prošle godine što je uradila - rekla je Anđela.

- Trenutno si uzrujana. Što se tiče Gastoza, to je moj drug 15 godina unazad. Ovo me je blam da komentarišem, ne potresam se...Anđelu boli što je ova veza uspela, a njena je svaka propala. S njene strane je fejk - rekao je Aleksić.

Autor: Nikola Žugić