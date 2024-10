Uhvaćena u laži: Aneli tvrdila da joj se Mateja ne sviđa, Karić raskrinkao njene namere (VIDEO)

Sviđa joj se Mateja!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Ivana https://youtu.be/shLcX9L1MEY.

- Ivane zašto se ne pomiriš sa subdinom da nikad nećeš biti bolji od Gastoza? - glasilo je pitanje.

- Pomiriću se sa sudbinom. Gledaoci će presuditi ko je bolji za šta. Moji rezultati govore o mom ponašanju - rekao je Ivan.

- Ako pobedim, biću prvi u svetu sa pobedama u rijalitiju. On je jasno stavio do znanja kakav je folirant kad je sinoć razdvojio mene i Anđelu - rekao je Gastoz.

- Ivane nisi validan uopšte. Ja sam već sve rekla, Gastoza sam izdvojila prve sedmice kao neko ko je zanimljiv i drugačiji, prosto je specifičan. Ne postoji takva ličnost u ovoj kući, Ivan mi je samo bio iznenađenje zbog odnosa sa Željkom, ostavio mi je veliki utisak. Sve što je ispričao, izborom za Odabrane je sve porekao. On je ispao težak folirant. Smatram da je Gastoz mnogo više ostvaren od Ivana - rekla je Anđela.

- Gastoz je jedinstven i neponovljiv, on je meni osveženje Elite i ja da nemam svoje probleme, ja bih se isto tako sprdala sa ljudima i temama. On je jedan, jedinstven i neponovljiv - rekla je Miljana.

- Aneli posle izrečenih uvreda od strane Mateje, da li ćeš održati reč da ćeš prekinuti sa njim i prijateljski odnos? - glasilo je pitanje.

- Rekla sam da ne želim biti ni prijateljica sa njim, što se mene tiče nas dvoje ne moramo niti ja imam potrebu da progovorim sa njim do kraja rijalitija. Živi bili, pa videli - rekla je Aneli.

- Pričaćemo, družićemo se, samo malo vremena da prođe i da mi se izvini što nije bila korektna. Zamisli ja nekog štitim, ćutim, a ona mene kanali - rekao je Mateja.

- Aneli je došla danas u Pab, ispalo je da me slagala za poljubac. Rekla mi je da je svesna da on hoće s njom se*s. Meni je sve bilo jasno kada ona nije smela da pogleda Laninu sliku. Sve što je rekla je slagala, danas me opet slagala - rekla je Aneli.

