Molim vas, manite me bivših devojaka: Janjuš uputio javni apel, pa otkrio šokantne detalje svog ljubavnog života nakon veze sa Aneli! (FOTO)

Direktno i otvoreno!

Nakon poteza koji je je probudio radoznalost nacije, Marko Janjušević Janjuš oglasio se na svom Instagram profilu, te otkrio šokantne detalje o svom ljubavnom životu, nakon odnosa sa Aneli Ahmić.

Ovom prilikom ponovo je prokomentarisao bivšu, a osvrnuo se i na aktuelnu učesnicu ''Elite 8'', Sandru Obradović za koju je stvorio sumnju da je bacio oko na nju.

- Molim vas, manite me bivših devojaka, šta je bilo, bilo je. Devojka kojoj sam i dalje tema i koja me spominje, apsolutno me ne zanima... Ja sam krenuo drugim životom, moje emocije su sada na drugu stranu... Imam devojku u Nemačkoj, imam u Beogradu devojku koja mi je draga i sa kojom mi je lepo. Na sve to mi se sviđa Sandra Obradović sa kojom bih jedino mogao biti (da nema dečka). Zato vas molim, ne pitajte me nista za bivšu... Nigde veze sa životom... - napisao je on.

Autor: Iva Stanković