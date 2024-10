Demant kao najveća odbrana: Ena tvrdi da se ne seća da je uvredila Mateju iza njegovih leđa, pa otkrila čime ju je povredio! (VIDEO)

Ograđuje se!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Večeras će novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala, zajedno sa Jocom Novinarem ispred Red portala i Sedme sile rešetati učesnike škakljivim pitanjima.

- Upravo je rekao da je zavrnuo čoveka za 80.000 evra - rekao je Terza.

- Ja sam to rekao i prošle godine - rekao je Bebica.

- Neka objasni kome i koliko para duguje. Ja ne bežim od toga što sam uradio, a on je loš čovek i loš otac - rekao je Bora.

- Ena, kakvo mišljenje imaš o Mateji sad - pitao je Darko.

- Mišljenje mi je isto, iako znam da je mnogima cilj da to pokvare. Neću to da dozvolim, tako sa nisu uspeli - rekla je Ena.

- Čini mi se da imate prećutni dogovor da se ne kompromitujete, ne zaboravljaju se tako lako reči. Rekla si mu da je klošar i smrad, narcis - rekao je Darko.

- Nisam rekla da je klošar i smrad, ali jeste egocentrik. Nisam izgovorila to prvo, volela bih da nađem taj klip. Vidim šta se ovde radi i podležem tim uticajima, pravim greške - demantovala je Ena.

- Rekao je da te ne prepoznaje. Šta te je najviše povredilo - pitao je Tanasijević.

- Isplakala sam se, jer to nisam ja i Mateja to zna. On me uvek vrati nekako, a da nema njega, bila bih još više pogubljena. Povredio me je tim stavljanjem drugih ljudi ispred mene, a smatram da ja treba da budem prioritet - kazala je Ena.

- Kako komentarišeš to što je Mateja danas rekao da sebe degradira, kad tebe brani - pitao je Darko.

- Ne mislim da je to fejk, ali nema potrebe da se zavadi s ljudima zbog mene - rekla je Čolićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković