Dao je svima moć da me unište: Ena duboko povređena Pejinim postupkom, pronašla utehu u Matejinom zagrljaju! (VIDEO)

Slomio joj srce!

Mateja Matijević došao je do Ene Čolić, kako bi je utešio.

- Peja je rekao da te je pitao da li je sve igra, da bi znao kako da se postavi. Pitao je i da li sam ja uključen, a ti si zaplakala. Rekao sam mu da je pogrešio i da su mu napunili glavi. On sam ne može da veruje da ne može da ti se svidi, malo je nesiguran - rekao je Mateja.

- Radi ovo otpočetka, izigrao me je. Nije to mogao ni sa jednom klinkom sad će ostati ovde. Nikad ti ovo neću oprostiti do kraja života. Upropastila sam se jer sam ušla - rekla je Ena.

- Rekao je ova devojka me je taktički odabrala, jer sam dobar, pa može da pere sebe. Upropastio me je, dao im je svima moć da me unište do kraja - nastavila je ona.

- Svi koji su aplaudirali su ti želeli loše. Nemoj to da dozvoliš - rekao je Matijević.

- Bitnija sam od pola njih - kazala je Ena.

Autor: Iva Stanković