Prvi glas njene podrške: Ena spasila Mimas od izolacije, Ša otkrio da smatra da Milana tvrdi pazar kod Gruje! (VIDEO)

Predviđa njihovo pomirenje!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici večeras biraju između Milane Šarac Mimas i Nikole Grujića Gruje. Sledeća na redu da nominuje je Ena Čolić.

- Upoznala sam Gruju napolju, pevao mi je jednom i divno peva. Unutra ne bih komentarisala Mimine postupke, jer smatram da je Mima Grujina karma. O njemu ne mislim loše, ali ni o njoj. Neću da osuđujem njene postupke, jer je ona dosta nežnija i kulturnija od drugih koji joj sude. Dragi su mi na neki način, iako ih ne poznajem. Mislim da nisu jedno za drugo, mislim da je kod Gruje više sujeta, nego emocija. Malo se ponizio, ali ljudi smo. Sačuvaću nju, poslaću Gruju - rekla je Ena.

- Ne sviđa mi se prvo to što je Gruja legao u krevet sa dežurnom, to mu zameram. Mima i Gruja su stalno imali neke čarke, tako da to nam govori da će doći ponovo do pomirenja. Mima tvrdi pazar, a Gruja se ponizio. Ako voliš nekog, veći je prag tolerancije, ali preko neih stvari se ne prelazi. Imao sam utisak da su imali neki dogovor napolju, da s već ranije pukli, pa sad kao da naprave neki bum. Sačuvaću njega, šaljem nju - rekao je Ša.

- Ljudi im baš s*ru po glavama, s obzirom da su mlaki tako i ne umeju da odgovore ljudima. Bio sam svedok starta njihovog odnosa, Gruja nije ni primetio Mimu. Posle se zaista zaljubio, nisu se odmah smuvačli, krili su to. Po meni su opravdali svoje emocije, teško je opstati. Nismo verovali u Mimu, mislili smo da ga koristi, ali demantovala nas je. Bili su jedno uz drugo u najvećem zlu. Grujo, mislim da si karakterno slab čovek, emocionalno i socijalno neinteligentan čovek. Mima isto nije loš čovek, jeste tupava. Nisi ispoštovala čoveka s kojim si bila tri godine. Poslaću njega, sačuvaću nju - rekao je Mateja.

Autor: Iva Stanković