Uskoro pada pomirenje? Rajačić obećao da nikad neće biti loš prema Mimi, uputio joj pregršt pohvala! (VIDEO)

O njoj sve najlepše!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici večeras biraju između Milane Šarac Mimas i Nikole Grujića Gruje. Sledeći na redu da nominuje je Uroš Rajačić.

- Mima je za mene dobra devojka, u donosu sa mnom bila je iskrena i dobra, i dalje je. Nisam nijednom posumnjao da je radila nešto iz inata. Posle 3-4 dana počeo sam da primećujem da ima neke toksične navike, to sam joj rekao. Dobra je osoba i samim tim mi je otežala sve to. Nikad neću biti džukela prema njoj, nikad je neću uvrediti, ali to ne znači da će biti pomirenja - rekao je Rajačić.

- Grujo, ispao si paćenik. Trebalo je samo da kažeš da voliš ovu devojku, da si povređen, ali da ideš dalje. Da si pustio priču, Mima bi bila još omraženija. Ti kao želiš da pokažeš da si frajer, pa uradiš ono u utorak. Samo priznaj da si povređen, to je normalno posle tri godine. Takođe, ne znam kako si dopustio da ima Onlifens, ja to ne bih dao, pa šta god da se slika. Izaći će neke stvari koje bolje da ne izađu, zato vam oboma savetujem da spustite loptu i da ne blatite jedno drugo. Ostavljam Mimu, šaljem Gruju - nastavio je on.

