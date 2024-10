Šok!

Marijana Zonjić prokomentarisala je u emisiji ''Pitam za druga'' odnos Mateje Matijevića i Ene Čolić.

Rekla si da se družiš sa Matejom, da li si upućena u njegovu vezu sa Enom?

- Načula sam razne priče o njoj. Ne mogu da tvrdim da je to istina, ali okoli naokolo sam slušala da je u pitanju to da nije baš najmoralnija. Znam da Mateja ne bi baš ulazio u ozbiljnu vezu s devojkom koja nije ozbiljna. Verujem da je njemu do zabavljanja samo.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.