Rekao, pa porekao: Luka tvrdio da se nikada nije video sam sa Enom, pa se izleteo (VIDEO)

Izleteo se!

Luka Vujović bio je naredni sagovornik Darka Tanasijevića, te je progovorio o flertu sa Sandrom Obradović, a potom i o Eni Čolić.

- Luka šta se dešava sa tobom i Sandrom Obradović? - upitao je Darko.

- Družimo se, jednostavno šetamo, ona je posebna. Najlepša je devojka u kući i videćemo kako će ići - rekao je Luka.

- Šta misliš o Eni? - upitao je Darko.

- Napravila je opštu pometnju ulaskom. Ja i Ena nikad nismo ništa imali, mi smo se videli napolju u Crnoj Gori na piću, ja sam bio sa sinom. Mnogi pokušavaju ovde da nas razotkriju, ali od toga nema ništa - rekao je Luka.

- Šta se dešava sa Kačavendom, nešto mi tu smrdi? - upitao je Darko.

- Darko neko sam ko je samostalan devet godina, imam neke svoje bubice iz prošlsoti koje mi ne prijaju. Zahvalan sam ljudima iz budžeta što su me prihvatili, ali neke stvari mi se ne dopadaju - rekao je Luka.

- Uvredio si Terzu i Sofiju i nazvao si Milicu kraljicu, a Sofiju dvorskom ludom - rekao je Darko

- On strahuje da će ona ući, on ni ne poznaje zapravo Milicu jer on ne zna kako reaguje. Ja sam od pčetka bio protiv tooga, on nije dao šansu uopšte. On ako voli Milicu, neće nikad sebi dozvoliti da je prevari - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.