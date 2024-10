Labilan i primitivan muškarac: Maja zasevala poput groma na Terzu, otkrila sve o razgovoru sa trudnom Milicom! (VIDEO)

Žestoko ga prekorela!

Maja Marinković prokomentarisala je trenutno najintrigantniju temu u rijalitiju, a tiče se prevare Borislava Terzića Terze trudne verenice Milice Veličković. Ona je iznela gađenje prema Terzi i Sofiji, te ih opisala nikad žustrije.

Prevara trudne verenice nešto što nismo imali do sad, kako ti se čini taj odnos Terze i Sofije?

- Meni je to sve užasno, on je uvek imao crtu švalera u sebi, ali nisam očekivala da će to biti tako brzo. Odvratno je što je uradio trudnoj ženi, bar malo empatije i osećanja prema nekome ko nosi njegovo dete. Sofija je jako proračunata, ne bira sredstvo da dože do cilja i zaista mislim da to neće opstati. To su samo imaginarne stvari i iluzije da će opstati napolju, ali da će se nešto od toga ostvariti teška priča. Terza je ispao baš jadan, ušao da zaradi pare za dete i toliko se obrukao -rekla je Maja.

Kako komentarišeš to što Terza sada većinu krivice prebacuje na Milicu i govori da njegovi roditelji od početka nisu bili za nju?

- On se ponaša kao da živi u 19. veku i sad razmišlja o mišljenju oca za njegovu devojku. To su labilni i primitivni muškarci, veruju u priče rekla kazala. Naravno daje bitno mišljenje roditelja ali da ti neko kroji sudbinu i šta ćeš da radiš to mi se ne sviđa. Ne mislim da je Milica loš izbor devojke, jako je pametna i elokventna, dok je on mnogo nju varao u rijalitiju i ona mu je preko svega prelazila da bi se sada sve promenilo i ona po njemu ispada najgora. Ja sam se čula sa njom i gostovale smo zajedno u emisiji gde smo se ispričale, vidim da joj je teško ali je ona jaka devojka i treba to da joj bude lekcija za buduće kakve momke će da bira -dodala je Maja.

Autor: Nemanja Šolaja