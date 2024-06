Rekao mi je da skupljam poene na abortusu: Kačavenda zasevala poput groma na Janjuša, Aneli ga nazvala jeftinim lažovom! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Voditelj u studiju je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da svojim intrigantnim pitanjima žestoko izrešeta ukućane. Cimeri komentarišu odnos Janjuša i Aneli, kao i njenu trudnoću.

Bebice, kako komentarišeš odnos Janjuša i Aneli? -pitao je Joca.

Sve ono što sam ja već i rekao, da je ona bila najgora ne bi trebao tako da se ponaša prema njoj, utihnuo je kad treba da kaže nešto konkretno, najlakpe je reći da nema šta da kaže, opet neka njegova demagogija. On vodi neki svoj rijaliti, njegov krajnji cilj je da se ovo sve zataška i utihne, nekako ne znam šta bih drugo rekao -rekao je Bebica

Ovo je klasično vrtenje u krug svih ljudi ovde, ja ću stajati pri svom stavu do kraja i to je to. Kad neko iskomentariše nešto ja samo kažem da ništa ne lažem i da je sve vrtenje u krug -rekao je Janjuš

Kada je on prišao mom krevetu i kad sam bila na intervjuu, rekao mi je da je Janjuš rekao da ja skupljam jeftine poene u narodu zbog kraja rijalitija i da sam stala na njenu stranu zbog skupljanja poena -rekla je Kačavenda.

Ti si jeftin lažov koji je izašao odavde i pisao drugim devojkama, to govori o tebi. Ja znam unapred sve, šta je on meni pričao u rehabu za žene, o takvom muškarcu su samo žene na pameti i njegov polni organ -rekla je Aneli.

Autor: Nemanja Šolaja