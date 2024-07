Njegov stav prema životu nazvala detinjastim!

Bivša učesnica Zadruge, Marijana Zonjić je u svom gostovanju na Red Tv u emisiji 'Pitam za druga' progovorila o odnosu Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša, kao i o Anelinom odlasku na abortus.

Kako komentarišeš odnos Aneli i Janjuša, kao i to što je Aneli odlučila da abortira njihovo dete?

- Ja sam na početku podržavala njihovu vezu ali posle svih onih izgovorenih reči sam shvatila da je to sve jedna skalamerija. Nekako mi nije jasno da posle tolike silne ljubavi ona ode tako lako da abortira. Znam kakav je i kako diše. Sve radi zbog rijaliti kadra, on će napolju da nastavi sa alkoholom i ženama, a u rijaltiiju se tako stalno nakači na ženu kako bi izgurao do kraja. Umesto da je neki stan uzeo napolju i da se skućio, ponaša se kao neko dete i kao da nije sazreo. To je taj fazon muškarca kojeg nema za šta pas da ujede i onda se kače za neke ostvarene devojke kako bi iz njih izvlačio pare. Nekako kao da je promašio život, umesto da se uozbilji, on sve potroši na kockanje. Pogledaj sve muškarce i devojke u rijalitiju, koliko su one uspešnije od muškaraca, kad staviš na vagu nekako su devojke ozbiljnije i znaju da naprave pare. Prošle su godine od kako nisam deo rijalitija i nekako je uspeo da mi se razbistri um, sada nikome ne bih preporučila da traži dečka koji je bio u rijalitiju.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja