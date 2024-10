Ena dala svoj sud: Urošu zamerila jer potpaljuje Anđelu protiv Gastoza, pa ga ipak sačuvala (VIDEO)

Ovo joj se nije dopalo!

U toku su 'Nominacije', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić kako bi dala svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Uroš Stanić i Stefan Korda.

- Stefane sa Anom i tobom imam super odnos, sve što mi je trebalo bili ste tu. Mislim da su te samo previše pritisli, njoj stalno sugerišu da raskine, ona je meni rekla da on nije takav napolju. Ja neću osuđivati Anu, mislim da Stefan nije takav kakav se predstavio. Što se tiče Uroša moram da kažem da me nerviraš što prenosiš za smolki onako kako nije bilo , ali dobro. Bio si mi simpatičan napolju na Tik Toku, ali ovde si jako podmukao. Imaš to nešto u sebi da se uhvatiš za neku sitnicu i kreneš da čačkaš ljude time, verovatno je to i zanimljivo nekome napolju. Večeras mi izgledaš kao reklama za Kosili, ja stvarno ne znam koga da pošaljem. Pošto je Uroš bio pre dve nedelje, sad ću poslati Stefana - rekla je Ena.

Autor: N.P.