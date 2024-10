Presekla: Ena Čolić otkrila zbog čega se sklonila iz odnosa sa Pejom! (VIDEO)

Ovo više nije mogla da trpi!

Ena Čolić otvorila je dušu Kristini Mateski, dok su čekale red za frizera i otkrila zbog čega je donela odluku da se distancira iz odnosa sa Jovanom Pejićem Pejom.

- On se meni baš sviđa. Ja sam njemu rekla da treba da prestanemo da se družimo, jer ne mogu da nosim sa stvarima, da tolerišem njegov u najbolju drugaricu. Mene ćak i Sneža mrzi. Niđe veze. Mene ne prija da me one poliviju i komentarišu, a on je okružen njima - govorila je Ena.

Autor: A. Nikolić