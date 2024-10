Petoro takmičara se bori za ostanak u Eliti: Burne nominacije napravila haos u Beloj kući, obezbeđenje imalo pune ruke posla!

Ovo je obeležilo noć iza nas u najgledanijem rijalitiju u regionu!

Sinoć su u Beloj kući održane "Nominacije". Voditeljka Ivana Šopić ušla je u "Elitu", a takmičari su imali zadatak da biraju između Stefana Korde i Uroš Stanića.

Prva je glasala Aneli Ahmić, bivša Uroševa najbolja drugarica, koja je iskoristila priliku da mu sve saspe u lice.

- Uroš je neko s kim sam se družila prošle godine. Imali smo dosta svađa, koje su uticale da se udaljimo, zobg mog ljubavngo odnosa u prošloj sezoni. Osvrnuću se više na naš odnos nakon toga. Nakon rijalitija smo se pomirili, čestitala sam mu rođendan, tako smo stupili u komunikaciju. Kad ga je Janjuš izvređao u emisiji ''Narod pita'', odlučio se da se zbližimo. Iskreno, napolju sam uživala u druženju sa njim. Provodila sam vreme kod njega i pored toga što sam imala gde da budem kad sam u Beogradu. Posvećivala sam mu pažnju, vodila ga svuda sa sobom. Kada sam bila pozvana negde, vodila sam ga svuda sa sobom. Družila sam se sa njim i pored toga što su se svi čudili kako mogu. On se ljutio na mene jer sam ja njega smirivala sutuaciju dok se svađao sa drugim ljudima. Uroše, ogrešio si se o mene. Mislim da je ovde kraj našeg prijateljstva, ali to ne znači da treba da me vređaš - kazala je Aneli.

Nakon Aneli na red je došla Anđela Đuričić, koja je takođe Urošu imala mnogo toga da kaže.

- Uroš je meni prišao kad smo ušli i mi smo krenuli da se družimo. Družili smo se 15 dana, jednostavno smo se odaljili. Ja sam otišla tada u kuću Odabranih i krenula sam da pričam sa Gastozom. On je dolazio i vršio pritisak na mene zašto se ne družimo, zašto ovo, zašto ono. On je pokušao da vrši manipulaciju i uzimao je mog psa, prođe pored mene i kaže srce moje, duša moja i tako dalje. Ne sviđa mi se što si iza mojih leđa pričao loše o meni. Za mene apsolutno nema nikakvu težinu 15 dana mog i tvog druženja i tvog i Anelinog druženja. Nisam dolazila da provodim vreme sa tobom jer sam za tih 15 dana videla da si ti 24h u rijalitiju. Nisu me zanimale te teme, tebi je ovde fokus rijaliti, drugo ja sam žensko. Ti si meni zaista drag, smatram da si inteligentan. Ne volim što ljude pritiskaš u crvenom, što provociraš ljude u najlošijem znanju, čula sam da si to radio prošle godine i po meni je to prljava igra. Pominjala sam ti da ne iznosiš stavri o Aneli, smatram da nikada ne treba da iznosiš stvari o osobi sa kojom si jeo iz istog tanjira - rekla je Anđela.

Tokom nominacije Nenada Marinkovića Gastoza došlo je do njegovog prepucavanja sa Anđelom, jer je Uroša okrivio što je sa njom u svađi.

- Uspeo je da posvađa Anđelu i mene, rekao je da sam hranio Enu - kazao je Gastoz.

- Činjenica je da si davao Eni da jede, hranio si je - dodao je Stanić.

- Mislim da je Uroš rekao potpunu istinu. Gastoze, nemoj sad da se vadiš na njega, ništa nije slagao, rekao je samo činjenicu - istakla je Anđela.

- Ne mogu da verujem da je to što je on rekao napravilo takav problem. Mislio sam da je to nebitno, ali očigledno mi ona meri svaki postupak - istakao je Gastoz.

- Sve je meni jasno. Uroš mi je samo otvorio oči za neke stvari - Anđela.

U nastavku emisije došlo je do iznenadnog žestokog sukoba između Ena Čolić i Jovanke Denčić Džordi, zbog čega je moralo da reaguje obezbeđenje.

Nakon sukoba Ena je žestoko razvezala jezik, pa na račun Džordi i njene majke iznela niz uvreda.

Nenad Aleksić Ša odlučio je da Urošu saspe sve u lice, zbog žestokih sukova koji imaju još od prošle sezone.

- Ti si ljudsko dno. Loš si prijatelj i čovek. U samom korenu tvog bića je zlo, ti si očajno jedno biće. Iskonsko si zlo. Mislim da je jasno da si kvaran i bezobrazan. Imaš i oca i majku, sve si nas uverio da si bio u problemima raztnim, ali smatram da je većinskim delom to neka tvoja gluma. Tvoja dobrota je negde zakopana. Ti si zla osoba. Što se tiče Korde, bio mi je nekad zanimljiv, ali sad više nije. Ne kapiram šta ti umišljaš, ali dobro. Šaljem Uroša u izolaciju, naravno - rekao je Ša.

Obraćanje Ivana Marinkovića iznenadilo je sve jer je istakao da Korda ima više emocije prema Ani Nikolić od nje, što retko ko misli u Beloj kući.

- Uroš nije gej nego isfeminizirani muškarac i jako smara. Vidim da i dalje izaziva reakcije kod pojedinih ljudi, to da li on smrdi ili ne, to su gluposti. Jako mi je zanimljivo što je mnogo više izvređalo Uroša, a poslali su Kordu. Ja posmatram Anu sve vreme, ona nije imala nijednu lepu reč za svog muškarca. Ja sve više mislim da Ana koristi Stefana nego on nju. Jako je vredan, vidi se da je odrastao na selu. Video sam puno sličnih ljudi kao što je on. Sačuvaću Kordu, šaljem Uroša - rekao je Ivan.

Izlaganje Ane Spasojević upalilo je Uroša, pa je došlo do još jednog žestokog sukoba.

Tokom "Nominacija" Gastoz je napustio Belu kuću i zbog loših odnosa sa Anđelom očajavao na pragu.

Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju noći saopštila je da je od takmičara nominovan Uroš Stanić, od Odabranih Borislav Terzić Terza, Jelena Ilić i Branka Knežević, a od publike Mića Jovanović.

Autor: A. Nikolić