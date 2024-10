Potresna ispovest majke Nenada Ćubića: Otkrila emotivne detalje o usvajanju, sa pokojnim mužem se borila kao lavica za njih! (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje" majka Nenada Ćubića Ljuba i brat Stefan imali su potresnu životnu ispovest!

Joca Ilić u novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje" posetio je Ljubu Ćubić, majku rijaliti učesnika Nenada Ćubića. On je na samom početku najgledanijeg rijalitija u regionu ispričao da su njegov brat i on usvojeni, a sad je njegova ona podelila potresne i emotivne detalje njihove životne priče.

- Mi nismo mogli da imamo biološku decu, lečili se, probali, ali videli da ne ide, a mnogo smo želeli decu. Mi smo predali da usvojimo jedno dete i to smo čekali pet godina, to su procedure. Kad smo došli na red bila su dva dečaka koja neće da odvajaju. Mi smo rekli da hoćemo, nismo bili finansijski potkovani, ali ljubavi imamo do mile volje. Bili su u hraniteljskoj porodici. Kad smo otišli da vidimo decu, odmah su prišli nama u toj kući - govorila je ona pa nastavila:

- Uzeli smo decu, kad smo došli u kući odmah su rekli: "Mama, hoćemo da idemo". Dočekani smo u Prijepolju od sve rodbine, deca su uveče bila tu i tamo, bili su mali, nevinašca.

- Da li su se puno patili u hraniteljskoj porodici? - pitao je Joca.

- Nisu nam se otvarali, možda se i jesu patili. Tamo je bilo još dece, otkud znam kako je bilo, ali sa nama su odmah prošli. Prve dve večeri su bile povuci potegni. Bili su obasuti poklonima, nije im bilo jasno. Kako je prolazio dan po dan lepo smo se družili. Posle šest meseci smo potpisali papire da ćemo zajedno, jer ako nas ne prihvate moraju da se vrate. Ostali su sa mamom i tatom, žao im je što je tata otišao tako rano - pričala je Ljuba.

- Kako sad izgleda vaš život bez muža, njihovog oca? Vi ste puni ljubavi, zračite tako toplom energijom - dodao je Joca novinar.

- On je bio još bolji. Mi smo 41 godinu bili u braku. Meni je dve godine njegove bolesti bilo baš, baš... Bili su oni tu, ali nisu hteli da shvate dok nije došlo do kraja. Teško je, iskreno. Ne bojim se da se njima neću snaći i da nećemo raditi, mi nemamo odakle nego da radimo. Slušaju me, nisu mi napravili problem, ali lakše je bilo sa mužem koji je radio, penzija, plata, nego sad samo moja penzija, ali opet ne žalimo se. Nenad je rekao, zna da nisam zdrava, gledala sam muža za kog nisam sanjala da ću da ga izgubim - nastavila je majka Nenada Ćubića.

Detaljnije pogledajte na početku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić