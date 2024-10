Helga koči sve: Anđela otkrila da je pala na Gastoza, ali je njen alter ego koči, pa priznala da Enu gleda kao konkurenciju (VIDEO)

Ne može bez njega!

Voditelj Darko Tanasiejvić je u Šiša baru ugostio Anđelu Đuričić sa kojom je razgovarao o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozu.

- Danas sam u Anđela modu, ali jutros je bila Helga. Bilo je tu i Helge i Anđele. Gastoz i ja smo sada okej. Jutros smo imali nesporazum, ja sam preteška, ima stvari koje mene smetaju, a on te stvari nekeda nesvestno uradi, pa iz toga nastane problemčić, koji kada se ne rešava ja odem da spavam - rekla je Anđela pa je dodala:

- Razumevanje je bitno, ja ne znam odakle njemu toliko, a meni toga manjka, ali to nije njegov problem, što ja nemam živaca, ja se još nisam posložila u glavi. Nije u redu da ja tako kažem dosta je, a on se toliko trudi, niko se ovako nije trudio iako ga ja odbijam. Ja mu kažem da se skloni, a on meni objasni da ćemo se družiti, za sve nađe toleranciju i za sve se dogovaram, zajedno radimo na problemima. On je tako jedinstven prema meni - rekla je Anđela.

Anđela je potom otkrila koliko joj prija Gastozovo ponašanje prema njoj:

- On je meni rekao totalno realne stvari koje se tiču mene i to me je oduševilo. On je ultra pozitivan lik, harizmatičan, energičan, baš je sjajan prema i meni i to mi prija. On potone kada se mi posvađamo, a njegovo raspoloženje zavisi od našeg odnosa, vidim ja da ja njemu značim. Moram da priznam da mi je jučpe bilo jako krivo što smo imali nesporazum. Meni smeta što on brani Enu, a meni deluje da se on upali na to, njemu se faca promeni kada ona uđe u raspravu sa njom. On je meni rekao da se oni znaju 15 godina, rekao je da je njegov drug bio sa njom, a iskreno mislim da mu se Ena dopada, da mu je zanimljuiva, i da je ušla na vreme bili bi zajedno. On je na to navikao a ja sam takva kao Helga. - rekla je Anđela.

