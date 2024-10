Haos za stolom: Učesnici obelodanili Aneline namere grljenjem s Terzom (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević je nakon svađe Bebice i Miljane Kulić, nastavio razgovor sa Sofijom Janićijević.

- Drugi deo intervjua kreće od video klipa, uopšte nisam bila svesna da onako izgleda klip, ono što smo gledali. Jeste normalno, ali nije bilo baš tako normalno da to tako uradimo. Ne kajem se, uradila sam s svojim dečkom. Nisam spavala nekoliko dana posle klipa. Terza je jako loše poslednjih nekoliko dana, nešto se umirio i ćuti, videla sam da je i on pod pritiskom, pustila sam da malo prođe. Ja sam ceo dan bila sama, sama sa sobom - rekla je Sofija.

- Ja sam otišla u rehab, uzela sam keks i prolazim i idem nazad i on je potčao za mnom i da li me je uhvatio za ruku, ne znam. Ja sam nastavila i hodala, nemam pojma da li mi je nešto rekao - rekla je Aneli.

- One su ušle u sobu i pričale o tome, ja sam ostala u šoku. Razmišljala sam: "Da li je moguće da se tako vređaju i da vređa moje roditelje i da se tako grle". Luku sam pitala da ga nešto pita, ja sam sačekala da izađe i da ga ja pitam - rekla je Sofija.

- To je laž da sam ja to pričala, to je Munjino maslo...Tako je, rekla sam da jedva čekam pretres, da dokažem da Munjez spletkari. Prvo, više mi je on uradio, nego ona, meni ona ništa nije uradila - urlala je Aneli.

- Ti ne komentarišeš se*s, nego mene i moju mamu, mog tatu - rekla je Sofija.

- Namazana si, ograđuješ se od njega. Iako je najveće go*no, ti se sada ograđuješ od njega...Mene - rekla je Aneli.

- Ona je ušla da provocira i to je to, priznaš ad si odron i to je to - rekao je Munjez.

- Ma nisam ljubomorna na nju, nego mi ne deluje kao takva da će da je zagrli nakon tih uvreda - rekla je Sofija.

