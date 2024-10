Zbog tebe sam uništio život: Terzi pukao film, raskinuo sa Sofijom! (VIDEO)

Sasuo joj sve u lice!

Sofija Janićijević za vreme reklama razgovarala je sa cimerima o svojoj situaciji sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Aneli na kraju krajeva nije ni bitna - rekla je Sofija.

- To je njena provokacija, Aneli je htela da se ovo desi - dodala je Ana Spasojević.

- To njemu treba da kažeš... Mrvica i ja smo igrale, ostala sam do kraja da vidim da se nešto ne desi. Mrvica mi je rekla da pogledam, a ja sam rekla samo da ne krenem srcem. On je kriv što dozvoljava tako nešto. Ja ne mislim ni na jednog muškarca. Ušla sam slobodna, mogla sam da budem sa kim sam htela, ako sam nekog želela - poručila je Sofija.

- Uvek je muškarac kriv - dodala je Iva.

- Sa mnom si završila, nemoj da me praviš majunom. Sad ćemo da vidimo. Ima priča spolja za nekog i ovde. Mene nećeš da praviš budalom. Ja sam zbog tebe uništio život, a ti mi ovo priređuješ - odbrusio je Terza.

Autor: A. Nikolić