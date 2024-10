Sad ću ja nju da testiram koliko može da izdrži: Gastoz ključa od besa, Anđeli sprema osvetu zbog spletkarenja sa Marinkovićima! (VIDEO)

Ne može da dođe sebi nakon njene izdaje!

Nenad Marinković Gastoz besneo je u krevetu zbog ponašanja Anđele Đuričić. On se požalio Ani Spasojević, koja je pokušavala da smiri situaciju, ali je njegova ljutnja bila jača.

On je poručio da će zbog njenog poteza oko nameštanja izolacije početi namerno da brani Enu Čolić, kako bi joj vratio za testiranje koje je želela da sprovede.

- Šta ćeš sad da radiš? - pitala je Ana.

- Ništa brate, lagan kao pero. Sad nemam potrebu ništa više - rekao je Gastoz.

- Popričajte sutra - dodala je Spasojevićeva.

- Nemamo šta da pričamo. Brate, iza leđa. Ana, ona meni iza leđa radi, tu nema ali. Mislim da je napokon uspela da me odvoji od sebe - rekao je Gastoz.

- Nije uradila to iz zle namere. Htela je da bude sigurna. Biće to rešeno. Ne uzimaj joj za zlo, nije imala zlu nameru - dodala je Ana.

- Njoj je to lagano, ne gleda kao ja. Je l' si ti znala za to? - pitao je Gastoz.

- Ne. Ja je nisam videla danas - odgovorila je Spasojevićeva.

- Sinoć nam je bilo lepo, danas lepo, sve je bilo kul i malopre. Ja ne mogu 24 sata da se opustim. U šta ona nije sigurna? Tek sad ću da je branim. Sad ću ja nju da testiram koliko može da izdrži - govorio je Gastoz.

- Ne teraj inat, usr*ćeš sve. Kad se bude desilo šta treba znaćete koliko je jako - savetovala ga je Ana.

- Nema veze, nije ni vredelo, ako može da se us*re znači da nije bilo jako. Razočarala me je ozbilno, oladila me je toliko da sam se samo nasmejao i ostao u šoku - govorio je on.

- Ako te je ovo oladilo, onda nisi bio toliko zagrejasn - dodala je Ana.

- Istina, nisam poručio je Marinković.

- To sad pričaš namerno u inat - rekla je Ana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić