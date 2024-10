Iznela šokantne informacije: Lejdi otkrila da mali Peja ima kockarske DUGOVE! (VIDEO)

Iznela njegov prljavi veš!

U novoj emisiji ''Pitam za druga'' na Red tv-u , voditelj Joca Novinar ugostio je bivšu učesnicu ''Elite 7'', Draganu Sretenović Lejdi Di. Ona je otkrila šokantne detalje o Jovanu Pejiću Peji.

Imaš neke informacije o Peji, kako čujem?

Peja se dopisivao s mojim drugom i tražio mu je novac, koji nije vratio. To je koristio za kockanje. To je bilo pre godinu dana, to je bilo par hiljada dinara, što i nije mnogo. Nisam mogla da verujem, ali videla sam te poruke. Ne znam koliko duga je ostalo, ali malo. Prvi put znam da je uzeo 5.000 dinara i to je vratio, posle je opet uzimao. Moj drug nije nešto blizak s njim.

Autor: Iva Stanković