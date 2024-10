Kad sam ga odbila počeo je da me vređa: Aneli totalno raskrinkala Munjeza, ona naveo stvari zbog kojih treba da se stidi sebe! (VIDEO)

Razjasnili njihov odnos!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. Naredno pitanje postavljeno je Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Pitanje za Munju: Jel tebi toliko žao što nisi smuvao Aneli pa je sada vređaš? -pitao je Milan.

- Očekivao sam pitanje za nju jer je dežurna žrtva, čim je malo nagazimo ona preti i postaje žrtva. Stojim iza svega što sam rekao, klela se u dete i prekršila je, iz verskog braka je varala muža, osuđuje Sofiju za s*ks a ona je skakača kao nindža, nikad neće dobiti uvredu a ona je mene vređala konstantno. Ne može da podnese činjenicu da sam sve u pravu, čim je pogađa znači da sam u pravu -rekao je Munjez.

- Ona da je htela da bude žrtva prošle godine mogla je da sedi i bude ucveljena. Aneli jeste žrtva ali tvog maltretiranja, samo ne znam koji je tvoj cilj svega ovoga. Jel ona tebe ugrožava bilo čime? Ona jeste kvarna ali nikada ne radi ništa prva, prvo je počelo zbog Terze ali ona nikada sebe nije pravila žrtvom -dodao je Bebica.

- On je mene muvao danima i šetao sa mnom. Rekao je tad Teodori da će me j*bati. Sita je meni odma rekao da je Teodori šapnuo na uvo da mu nabace mene. Ja sam njemu bila uvek fantazija i akd je odbijen to se desilo -rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja