Šok obrt: Ena Čolić vinula Kačavendu u nebesa, iako je do malo pre vređala (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević pročitao je sledeće pitanje Eni Čolić.

- Ena, zašto se toliko ulizuješ Kačavendi za koju je jasno da te ne podnosi organski - glasilo je pitanje.

- Kao što ona ima svoje mišljenje o meni, tako i ja imam svoje o njoj, odnosno svoj utisak o njoj. Onaj dan ovde kada su njoj izgovarane one užasne stvari, meni je teško palo, ja sam nju gledala, ona je žena koja...Meni je Milena jedna moćna i snažna žena, meni se sve sviđa kod nje, sve što ona govori i sve što nosi. To što ona misli, ona mene ne poznaje, odgovoriću joj kada imam šta, ali da ja nju vređam, nikada u životu - rekla je Ena.

- Da li bi sada Milena promenila mišljenje o njoj kada čuje ovo sve najlepše - pitao je Mića.

- Što se ovoga tiče, Mićo to što si ti pitao da li mene grize savest? Ne. Ja nisam ovde došla da širim ljubav, a ako želite da svima klimam glavom za prazna jasla, nemam nameru. Dobro znaš šta su napadi na čoveka, to sam ja doživela ovde. Ovde se zna s kim se ja obračunavam, kako sam vređana i šta sam ja pretrpela. Ja tebe ne komentarišem od spolja, nego od dana od kako si ušla. Mene nikada nećeš videti da te ja nešto pljujem i vređam van ovog stola. Vređam ove najodvratnije koji su mene vređali, a isto tako me nisu poznavali - rekla je Kačavenda.

- Ja tebi ne zameram ništa - rekla je Ena.

- Poenta je što se gledaoci sprdaju s vama s pitanjima. Meni je majku sahranjivala - rekao je Rajačić.

- Ne intresuje me tvoj konflikt sa njom, ali sam videla kako se kontroliše za one najodvratnije stvari koje su joj govorili - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić