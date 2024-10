Ženama se ovde mnogo toleriše: Kačavenda na strani muške populacije, opravdava njihove postupke (VIDEO)

Dala svoj sud.

Milena Kačavenda je ovog popodneva odlučila da još jedanput posavetuje Terzu vezano za njegovu ljubavnu situaciju, malo ga kudi malo ga brani.

- Tek kada je Milica videla da je to ozbiljno i da on neće da se miri, onda je krenulo, plakanje, čupanje kose itd. Inače se ona držala kao ko te j*be, može da me ostavi kad hoće. E onda se desila trudnoća. Bila je izričito protiv ab*rtusa. Nigde se ne zaleći, ni sa raskidom ni sa mirenjem. Deca ne spajaju ljude - rekla je Milena Kačavenda.

- Najbolje da nismo zajedno. Kao prostitutka prava sam. Nisam se potresao jer vidim u poslednjih par dana neke stvari- rekao je Terza.

- Moraš da se sabereš, hladne glave. Šta je tu je, tu popravke nema, samo da se ti sabereš. Ja te znam, vidim da ti nije dobro. Sve što si rekao pijan, to si mislio trezan. Znam te, znam da ti nije dobro - rekla je Milena Kačavenda.

- Jedino kako možeš da vratiš ono malo jeste da povučeš ručnu, ali smatram da ćete se sledeću žurku pomiriti - rekao je Stefan Karić.

- Ja otišao sa njom da pričam, ona se smeje - rekao je Terza.

- Ja pratim sve, jer si ti u pitanju. Ona ima teret, s tim što nju boli k*rac. Kad neko ustane i kaže Marinković Jelena se spasila muža. I spasila se. Ali nekako se ženama ovde mnogo toleriše - rekla je Milena Kačavenda.

