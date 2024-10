Kakva kajanja kad ne poseduju savest: Marko Đedović osuo drvlje i kamenje po Terzi i Sofiji, ovim činom su mu se totalno zgadili!

Rešeta!

Marko Đedović rado prati dešavanja iz ''Elite 8'' i jedan je od redovnih komentatora, a gledaoci Pink televizije i čitaoci portala Pink.rs jedva čekaju da čuju njegov sud.

Naime nakon što su Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević zvanično raskinuli jer je kako Sofija kaže, Terza u depresiji, pozvali smo Marka Đedović koji se oglasio za naš portal i dao svoj sud o ovom odnosu.

- Foliraža klasična i od njega i od nje. Nit je on depresivan zbog Milice ili toga "stiglo ga" nit ona zbog raskida. Krpe da palimo, ne bi ih isterali odande ja da ti kažem. Poznajem učesnike jako dobro kao i njihove postupke, sve će rešiti večeras u krevetu. To je dokaz koliko im je teško zbog bilo čega, zamisli na svu muku u životu ako je imaju da te uhvati neko onako da naskoči na tebe i ti da se baš potrudiš da to bude onako baš jako. Budalaštine. Kako od tolike sekiracije, kajanja i lošeg stanja ne dođe do sek*ualne disfunkcije bar na kratko?! Tako da nemoj meni da pričaju o tome, ja teletabis nepismeni nisam. Ide petak neko ih naložio da Milica ulazi, pa da se izuju pre potoka. Kakva crna kajanja kod ljudi koji ne poseduju savest?!?! Smehotres! Još su mi smešniji oni koji poveruju u to. Parada bezumlja kako kod njih tako i kod ovih što komentarisu - poručio je Marko Đedović

Autor: N.P.