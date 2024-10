On je najveći džukac: Ivan uveren da je Gastoz namamio Anđelu da se zaljubi kako bi nahranio svoj ego! (VIDEO)

Iskoristio priliku da oplete po njemu!

Nenad Marinković dobio je reč od voditeljke Ivane Šopić, kako bi prokomentarisao odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Video sam Anđelinu iskrenu reakciju. On je manipulisao Anđelom, samo da bi je pridobio i osvojio. Nisam video da je on iskren prema njoj. On je najveći džukac. Pridavao joj je pažnju, nosio joj stvari, samo da bi ostvario svoj cilj. Ona je pametna, ne želi više da je neko farba i laže. Anđela i treba da bude oprezna, jer je on muljator težak - kazao je Ivan.

- Ja ipak mislim da je Anđela ta koja ne želi da prizna emocije - kazao je Bebica.

Autor: S.Z.