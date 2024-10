Anđela je žena za kuću, a Ena je nešto što on voli: Aleksandra prozrela Gastozovu manipulatorsku igru! (VIDEO)

Provaljen!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Aleksandra Nikolić prokomentarisala je sukob Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Gastoz je ozbiljan manipulator, sve što radiš je fejk. Devojka je u pravu, od reči do reči. Ovde su muškarci vrlo liberalni, muvaju jednu, pa bi j*bali ovu i onu. Testirala bih te i ja. Ovo je klasična fora, Anđela je žena za kuću, a Ena je nešto što on voli. Pre sam mislila da njega Anđela voza, ali ipak on vozi nju - rekla je Aleksandra.

- Mislim da je moj način razgovaranja s njom na svim nivoima - rekao je Gastoz.

- Onaj tamo je bio transparentan, pa smo videli kako je prošlo. Ja provodim vreme sa Gastozom i jako sam ga dobro pročitala. Jasno je kao dan kompletan Anđelin stav, ali ne mogu da verujem da nema imalo razmekšavanja. Jako mi se dopalo što je pre dva dana zauzeo stav i distancirao se od Ene - rekla je Kačavenda.

