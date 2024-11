Ena Čolić provalila igru Ivana Marinkovića: Uspela da ga nasamari, pa mu Jelena zadala poslednji udarac! (VIDEO)

Provaljen!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', voditeljka Ivana Šopić ušla je u Belu kuću, a učesnici su imali priliku da na narednom video - klipu pogledaju razgvor Ene Čolić i Raška Mladenovića o Ivanu Marinkoviću kog su žestoko isprozivali.

- Ja znam šta radim. Nije istina da mi se ona dopada - rekao je Ivan.

- On je mene vucarao, grlio me, ispred mi je prilazio i govorio da sam ja otkriće svih rijalitija u kojima je bio, da sam ja njemu ovde omiljena, da je on za mene i Peju od starta, da ću videti kada izađem napolje. Mislim da je on shvatio da sam ja kumovala ovom odnosu koji on ne može da podnese, njega to boli, Jelena će zauvek da ga boli. Ovo je opet njegova igra, on misli da sam ja neka glupača koja ću pasti na njegovu igru - rekla je Ena.

- Danas se Ivan malo počastio, on ne zna da li je Ena bila otkriće sinoć ili danas. On čim se sa mnom posvađa on želi sa svima da bude dobar. On ne vlada sobom, on je jadan i tužan čovek, loše je - rekla je Jelena.

- Ja nemam šta da pričam o ovom čoveku, meni je njegovo ponašanje danas najblamantnije ikada. Luka i ja smo videli čaše medicinskog alkohola, mislili smo da je neko piće, probali smo kad se nismo zgrozili - rekao je Uroš.

- Mislim da je Ena otkriće i sve to što sam rekao za nju. Ja ne spuštam loptu, normalno je u ovakvim situacijama da cenim ljude, da vidim kako će da reaguju i to. Ljudi koji baš spuštaju lopte, to je da bi funkcionisali kako sada funkcionišu. Jelena je sa tri osobe koje su je najjače izvređali spustili loptu, to su Slađa, Karić, Ena i Luka. Garantujem da je Đedović kumovao u tome da Kačavenda ne vređa više Jelenu toliko - rekao je Ivan.

- Na toj žurci je Ivan bio jako napadan. Ivan i Gruja su najnapornije osobe kada popiju, oni pričaku neke bajke, dave meni je to užas. Videli smo daanas kad Ivan popije on je ženomrzac - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.