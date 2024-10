Anđela i Ena su iste, hiserične i bahate: Neca Lazić osuo rafalnu paljbu, brutalno urnisao Terzu i Milici poručio samo jedno!

Bivši zadrugar u emisiji "REDakcija" razvezao jezik!

Nenad Neca Lazić danas se uključio putem video-poziva u emisiju "REDakcija" gde je pričao o učesnici "Farme" Aleksandri Babejić, za koju smatra da je slagala kad je imala životnu ispovest.

- Ja zaključujem na osnovu njenog ponašanja. Ja podržavam žene i osuđujem svaki vid nasilja. Ono što je ispričala je katastrofalno, ali ti ako prijaviš baku u policiji, a ne nasilnika, kako da ja shvatim? Jedna poznata osoba je rekla da je bila kod nje, da ju je molila da pomogne, ali kad je videla kakva je osoba rekla je da izađe i dođe otac po nju. Njen otac jeste umro, ali to da je prolazila kroz golgotu dok je bio živ baš i nije. Jurio je za njom, to je rekla i njena baka. Ima 26 godina i meni je žao ako je to doživela - govorio je Neca Lazić.

On je takođe prokomentarisao i goruću temu "Elite", odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinković Gastoza.

- Ona njemu baci žišku, pa uradi nešto da bi digao ruke. Ja da sam Gastoz sklonio bih se. Ena se isto mota oko Gastoza. Mogla bi da bude sa njim, nije ona izašla iz manastira. Peja je kulturan i simpatičan, ali ona mu stvarno izgleda kao tetka. Po njenom ponašanju se vidi da voli da šara. Anđela i ona su iste, histerične, bahate, pune sebe i vole da šaraju - govorio je Neca.

Neca je dao svoj sud o trouglu Borislava Terzića Terze, Sofija Janićijević i trudne Milice Veličković.

- Meni Bora Terzić nije bio zanimljiv, ali otkako je napravio ovo sr*nje i krenuo lošim putem.. Vidi se da Sofija nije glupa, ona ne zna šta treba da radi. Vidi se da ona nema emocije prema njemu. Smešno mi je da se on kaje zbog toga što je uradio Milici. Ja da sam na njenom mestu stvarno bih ga upisao kao NN lice. Da li je to dete zaslužilo kasnije da shvati koliko je bilo odbačeno? Videlo se da Terza ne voli Milicu i da je sa njegove strane sve to bilo fejk. Ona je njemu dala šansu zbog deteta - pričao je bivši zadrugar.

