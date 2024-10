Ja sam joj životna navika: Ivan teška srca priznao poraz, shvatio da Jelena i Uroš žude jedno za drugim (VIDEO)

Shvatio da Jelena ne želi pomirenje!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka' koju vodi Milan Milošević. Na prvom video-snimku prikazan je razgovor Jelene Ilić i Ivana Marinkovića gde pričaju o Urošu Rajačiću, a Ivan evidentno ljubomoriše.

Uroš Rajačić dobio je prvi reč kako bi otkrio svoje mišljenje o ovom video klipu.

- Ja znam, a i on da bi se Jelena pomirila iste sekunde sa mnom kada bi ja hteo. Vidim da Jelena neće da mu se pravda, a pravda mu se. Ja mislim da treba da razgovaramo - rekao je Uroš.

- Kada bi ti bio odlučan da želiš samo vezu sa njom i ne švrljaš sa drugim devojkama, da li misliš da bi ona bila s tobom? - upitao je Milan.

- Ne švrljam ja uopšte. Sve što sam ja uradio, radila je i ona samo u malo blažem obliku sa Sonijem. Ta njena sloboda i njeno vraćanje Ivanu mi je sve jasno. Distancirao sam se od nje jer jedno priča, drugo radi. Ona ne veruje sebi, a ne nekome drugom - rekao je Uroš.

- Ivane da li ti hoćeš da se pomiriš sa Jelenom? - upitao je Milan.

- Mislim da bi trebalo Jelena da priča, a ne ja - rekao je Uroš.

- Mene Ivan pitao lepo šta i kako, da li Uroš i ja komuniciramo puno i to. Ja sam ga pitala ko si ti uopšte da ti se ja pravdam, ali dobro eto ipak razgovaramo. Konstantno me napada i priča, zašto meni Uroš kupuje pastu i tako dalje. Ja sa Urošem imam normalnu komunikaciju, pa i sa Ivanom imam - rekla je Jelena.

- Ne mogu sebi da dam za pravo uopšte da ulazim u odnos njih dvoje. Mislim da Ivan zna da nju on ne zanima, ali da ne može to da preboli - rekao je Uroš.

- Ja sam video sinoć njihove poglede, to samo slep ne vidi. Vidim da su oboje posle ljubavnih brodoloma da su došli na svoje, a ja sam video to pre deset dana. Ja imam veće emocije prema Jeleni nego što ona ima prema sebi. Ja sam njoj životna navika i naša je komunikacija iz dana u dan sve više pogoršava. Vidim da krenemo o bilo čemu da pričamo to kreće dernjava. ja nisam opcija za pomirenje, ona meni lepo kaže u svojim izlivima nervoze. Vidim da ona ima emocije prema Urošu i da je to njoj poslednja opcija, kao i njemu. Bez ikakvog vređanja i ičega da svedemo komunikaciju na minimum. Ja vidim da ona želi da ima razgovor sa njim - rekao je Ivan.

- Meni bi bilo najlepše da vas dvojica sedite i pijete kafu zajedno, a od mene da se sklonite obojica - rekla je Jelena.

- On je njoj preči od mene, vidim da želi da bude sa njim i ja ne mogu da dominiram u ovoj situaciji. Ona mora samo da sedi i da ćuti, takva je situacija - rekao je Ivan.

- Ko od vas meni nameće da ja išta moram - rekla je Jelena.

- Ko tebi vodi profilnu stranicu? Oni toliko mrze Jelenu - rekao je Milan.

- Neko meni blizak, to nije ništa čudno, to mi je logično. Mislim da je najpametnije da se ja povučem iz toga, ona ima navi

Autor: N.P.