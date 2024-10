Ponovo na stubu srama! Mića uporedio Enu i njene muškarce sa čuvenim filmom: Oni su njen četverac, a ona gleda samo...

Neočekivano!

U toku je emisija Nominacije. Takmičari večeras biraju između Stefana Karića i Ene Čolić.

Slađa Poršelina je naredna nominovala:

- Karić je moja tiha patnja, ja ga mnogo volim, i drago mi je što smo zajedno ovde, a o Eni sam promenila mišljenje, ona je neko ko je jako pozitivan, draga mi je, savetuje me da se ne ponižavam, ali joj zameram vređanja i priče - rekla je Slađa i nominovala Enu,

- Stefane sjajan si, kapa dola za tebe, ostavljam Stefana - rekao je Najo, pa je nominovao Raško:

- NJih mnogo volim i cenim. Karić je sjajan on je moj favoriti, a Ena njen ulazak je bio pompezna, meni si ti zanimljiva, ali si još dete u glavi, ogrešila si se o Aneli, nominujem Enu.

- Ena i ja imamo sličnost, obe iritiramo ljude, meni se kod nje ne sviđa jer ne ceni sebe, pogotovo sa Pejom, a ako si zaljubljena u njega, bori se za njega, a ne da se ljubiš sa drugima. Što se tiče Karića, ti si veliki gospodin i hvala na savetima. Nominujem Enu - rekla je Branka.

- Stefan je meni jako drag iako mu zameram nešto, ali to je do nas. on ima stav i karakter a on je jedini kome bih poverio neke stvari - rekao je Mića pa dodao:

- Ena je Gala Videnović u filmu Bal na vodi, tu je Peja, Gastoz, Stefan i Luka, oni su četverac koji je uz nju, a svi bi bili sa njom, sem Peje kojeg boli ku*ac za nju. Ti imaš neki problem, neku Šizofreniju. Ti kukaš za Jovanom, a ljubiš se sa Munjom, ti ne znaš šta hoćeš - vikao je Mića dok se Ena grlila sa Pejom a Mića je nju nominovao.

