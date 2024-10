U mestu Grabovac, grada Svilajnac, otac Nenada Marinkovića Gastoza, aktuelnog učesnika "Elite", Svetislav Sinđelić Đura živi i radi, a ovo mesto posetio je Joca novinar.

Joca novinar zaputio se u Grabovac, mesto iz kog dolazi trenutni učesnik "Elite 8", Nenad Marinković Gastoz, te je posetio njegov dom i porazgovarao sa Đurom, Nenadovim ocem, o njegovom samačkom životu, odnosu sa Gastozovom pokojnom majkom Gocom, ali i o Nenadovom detinjstvu.

- Vi ovde živite u Grabovcu, kakav je samački život, dok je Gastoz bio van rijalitija, je l' dolazio ovde - pitao je Joca.

- Dolazio je, ali on je mangup hoštapler, živi u Zemunu, ima sve u Zemunu. Grabovac mu je jedna usputna stanica. On kada dođe dva puta godišnje, to je dobro, to je par ekselans - rekao je Đura, a onda se osvrnuo na Gastozovo detinjstvo:

- Ako bi bio iskren, u njega sam ugradio avionske delove, on pada na noge, možeš da ga baciš sa 28 sprata, kao mačka, on pada na noge. On je imao problem, majka mu je umrla, nije živeo pored mene, ali ljubav između mene i dece je tu - rekao je Đura.

- Koliko je gastoz propatio kada mu je majka umrla - pitao je Joca.

- Tu sam ja spavao kada je Goca umrla, sve mora da se prebrodi. Taj Nenad, on je dobio ime Nenad zato što je došao iznenada. On nije trebao da dođe...Ja sam s Gocom bio u ljubavi i dok se on rađao i kad se rodio. Doktor mi je rekao: "Tebi Goca treba da plaća alimentaciju", ona je izgubila brak jer nije mogla da rodi, sa mnom je dobila, Bogu hvala, Nenada. S Gocom nisam bio u braku, ali imam Nenada...Gastoz je sa polubraćom fenomenalan - rekao je Đura, a onda je otkrio šta ga muči i tišti:

- Petoro dece, šestoro unučadi, a ja sam, šta da kažem? Ja sam sad sam ovde. Sad sam se svađao pre sat vremena s troje dece što dolaze novinari za intervju. Šta da radim? Život ide dalje - dodao je on.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu na početku teksta.

Autor: Nikola Žugić