Bez ustezanja!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća je bila bivša zadrugarka, Anđela Ilić, koja je prokomentarisala Milicu Veličović, Borislava Terzića Terzu i Sofiju Janićijević.

Ko ti se ne dopada od učesnika?

- Sofija. Gazila bi preko leševa, samo da bude prva tema. Imam loše mišljenje o njoj. Ne dopada mi se nikako ta devojka. Ne znam kako sebe može da pogleda u ogledalu nakon što je priredila Milici, koja je trudna. Ona je detetu oduzela porodicu.

U kakvom si odnosu sa Milicom?

- Milica i ja smo se družile pre tri godine, ali više ne pričamo. Ipak, ne mogu Terzu da podržim. Katastrofa je to što radi. On je jedan drvoseča. Izgleda i ponaša se tako. Ne misli na dete koje treba da se rodi. Užasno šta radi. Činjenica je da je njegov odnos sa Milicom bio katastrofalan, ali to nije opravdanje za sve ovo.

Šta Misliš o Sofiji?

- Ne voli ona Terzu, nikako. Ona je ta kojoj je samo stalo kako izgleda, kako se obukla i da kupi stan, kao što se jednom izlanula i rekla. Jasno je ko je i šta je ona. Terza nije svestan svega, biće tek kad se Milica bude porodila. Mislim da će grebati na Miličina varata i moliti za njeg oproštaj. Mislim da mu neće oprostiti u emotivnom smislu, ali da će mu doputiti da viđa dete.

Autor: S.Z.