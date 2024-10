Anđela priznala da joj Gastoz nedostaje, pa otkrila šta će uraditi ukoliko shvati da između njega i Ene nema emocija (VIDEO)

Iskrena!

Anđela Đuričić bila je prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru, te je otkrila da joj Nenad Marinković Gastoz nedostaje, ali da je kopka njegov odnos sa Enom Čolić.

- Kad će biti bolje kod tebe i Gastoza? - upitao je Darko.

- Kod mene i njega sunce ne sija, vremenska prognoza je kod mene dobra, ali odnos je loš izgleda. Neke sitnice se meni ne sviđaju i odnos je došao samo do zahlađenja - rekla je Anđela.

- On kaže da mu vređaš inteligenciju kada kažeš da ima emocija između njega i Ene? - upitao je Darko.

- Već sam ja videla da on skače u njenu odbranu. Ekstremno je bilo kada je shvatio da skače u sukobu nje i Rajačića i ja sam to ustala i rekla. Situacija se smirila, on se izvinio, ali se očigledno nastavilo. Bio je smoki, njihov zagrljaj, nikada nije došao i rekao evo ja prihvatam, pogrešio sam. Ja bih popustila sigurno, a on je otišao danas i njoj skuvao kafu. Ne znam da li je mislio da ja neću saznati? Još jedan znak gde kada vidi da mi smeta, on nastavlja. Pokušavao je da mi posle sastanka sinoć skrene pažnju da ja grešim, ali ja imam svoje viđenje na osnovu njegovih postupaka. Sigurno joj nije skuvao kafu da ja ne bi saznala, kafu je isključivo meni skuvao - rekla je Anđela,.

- Jel stvarno misliš da tu kafu koju joj je odneo stavlja u isti rang tebe i nju? - upitao je Darko.

- Za mene jeste to, ja sam mu rekla šta mi smeta, ali on to nije ispravio. Baš me je uvredio kada je rekao meni da me boli Ena Čolić. Da me imalo poznaje znao bi da me bole jedino njegovi postupci, on nikako da prihvati to svoje. Ako želi nastavak odnosa sa mnom, bilo kakvog, mora da poštuje neke stvari. Ja sam njega ispoštovala za svađu sa Ša, ukazala sam mu to poštovanje, a on meni nije za stvar koja je presudna za naš odnos - rekla je Anđela.

- On je tebe toliko puta ispoštovao, čak i kada si ti šurovala sa Jelenom? - upitao je Darko.

- Ne kažem da sam ja neka cvećka, ali jednostavno nije mi ukazao poštovanje - rekla je Anđela.

- Kaži mi naprimer ako prođe mesec ipo dana i ti vidiš da je njihov odnos ostao isti kao i sada, da nisu imali neki intenzivniji odnos, da li ćeš to shvatiti svoju grešku? - upitao je Darko.

- Da, sada ne želim da imam komunikaciju sa njim jer želim da se uverim u neke stvari. To će mi biti ozbiljna greška i najmanje što ću moći je da kažem izvini i da se pokajem, da pokažem da promenim grešku i iskupim se. Shvatiću ozbiljnu grešku, ozbiljan promašaj,gledaću to kao svoj promašaj zbog prošlosti i strah. Ja vidim da je on u odnosu sa mnom divan, ali eto to me kopka - rekla je Anđela.

- Jel ti nedostaje ovih dana? - upitao je Darko.

- Nedostaje mi naravno, čudno mi je, ali ja prođem u prolazu, pa otpevam neku pesmu. Otpevam mu nisam ja ubica, on je čovek sa sto lica, to je njega krivica - rekla je Anđela.

- Anđela želim ti da u budućnosti shvatiš da si pogrešila - rekao je Darko.

- Videćemo, ako bude tako ja ću na svaki način pokušati da se iskupim - rekla je Anđela.

