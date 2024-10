Kačavenda osolila po Eni, pa priznala da je sanjala trudnu Milicu sa ćerkom Barbarom: Jeza me je hvatala... (VIDEO)

Predosetila!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Milena Kačavenda koja je progovorila o aktuelnim parovima ''Elite'', a potom se osvrnula i na Enu Čolić i uvrede koje joj upućuje svakodnevno.

- Ma mani me te priče lažne ćerke, gleda me kao majku i ostalo. Bože me sačuvaj, mislim da možda hoće da me ućutka. Razmišljala sam da joj nije neko naš rekao

- Ja nju ne gledam kao devojčicu, baš je gledam kao stariju ženu i to jako zapuštena. Debeljuškasta mi je, kriva, ne znam. Nije mi dobra riba, ja sam bolja riba od nje. Mislim da se na Peju vrši pritisak, a ona je fejk u toj priči. Nema veze to sa razlikom u godinama, sa strane gledano nikako mi nisu par. Nešto mi tu ne pije vodu - rekla je Kačavenda.

- Čini se da ti mnogo toga ne pije vodu kada je u pitanju Anđelina priča - upitao je Darko.

- Mislim da je baš too much, mislim da je baš prešla meru. Vidim da se on nervira, on je spontan. Mislim da se on zaljubio, sa njene strane postoje emocije, ali preteruje. Gastoz ima tu vrstu spontanosti, da je on njoj stavio spontano dao smoki. Ja razumem Aneli, ali postoje granice. Vidim da je ogorčen i lagano nekako on zauzima neki stav. Danas je odvojio neku hranu za nju i ona ga je oduvala, rekla je da nemaju komunikaciju. Kao da su u radnom odnosu, mislim da ona malo preteruje, ali mislim da ukućani igraju veliku igru i puštaju buve. Mnogi ne žele da se oni spoje, eto prodaju joj priču za kafu. On je došao da kuva kafu za Enu, ja sam htela da mu kažem daj molim te nemoj, ali posle pričamo on kaže da li je moguće da ne mogu ni kafu da skuvam ženi. Ako je ona ovakva napolju on će morati da bude samo sa njom, zateže lastiš, ali će pući - rekla je Milena.

- Kakav ti je stav o Sofiji i Terzi, čini se da te razuverila? - upitao je Darko.

- Sofija me definitivno razuverila, mislim da ima emocije prema Terzi. Terza tu pati sam za sobom. On o bebi ne priča mnogo, ali razmišlja da li će biti obavešen o porođaju. Imala sam vrlo specifičan san u kom je bila Milica sa bebom, ja ne sanjam često, ali moji snovi su jako simptomatični i to je od davnih dana. Videla sam Milicu sa bebom, pošli smo iz rijalitija na Anđelinu i Gastozovu svadbu, Karić je bio valjda moj muž. Terzu čujem kad me pita da li hoću šampanjac, ja nemam pare da dam za bebu. Milica me nije gledala, pokušavala sam da vidim bebu, onda mi je rekla hoćeš da upoznaš Barbaru? Nije mi bilo dobro. Karić stoje i daje mi pare, kaže hoće da da pare, a ja razmišljam kako da zadržim 500 evra jer mi daje sve novčanice od petsko. Ne dopada mi se što je i moja mama u snu. Nemam loš predznak, ali je baš bilo fuj. Meni u snu nije bilo dobro što vidim Milicu sa bebom, potresla sam se - rekla je Milena.

Autor: N.P.