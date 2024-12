Kipti od besa: Kačavenda osolila po Mimas jer je izazvala kolaps u frizerskom salonu! (VIDEO)

Šokirana!

Milena Kačavenda osolila je po Milani Šarac Mimas jer je stavljala klipse, što je oduzelo vreme ostalim učesnicama koje su čekale svoj red.

- Ove lažne frizure što ovde kaže, to mi nije jasno kako to sad rade i zbog čega. Ajde da je nadogradnja, ali da neko pere, suši i kači klipse i oduzima drugim ženama vreme, to mi je van pameti. Mima koja traži da joj se pretu kikice, van je svake pameti. Klipse zato i služe da bi ih same kačile - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.