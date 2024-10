ŠOK: Teodora Delić obelodanila da Terza i dalje voli Milicu, ubeđena da bi se pomirio sa njom sutra da može (VIDEO)

Obelodanila sve detalje!

Teodora Delić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom otkrila da Borislav Terzić Terza voli Milicu Veličković, kao i da bi se pomirio sa njom već sutra da može.

- Imali ste sukob sa Miljanom, izgleda da su se strasti smirile? - upitao je Darko.

- Ona se izvinila, plakala je i rekla da neće dolaziti do toga. Videćemo koliko će to potrajati - rekla je Teodora.

Šta misliš o Sofiji i Terzi posle svega? - upitao je Darko.

- Ja sam rekla da mislim da bi Sofija bila subota veče, a onda bi se ujutru vratio Milici koju voli. Promenila sam mišljenje, sedela sam sa njim kada su se posvađali. Bio mi je zbunjen sigurno, rekao mi je da se Sofija igra sa njim, ja kažem da se ne igra nego se plaši da se ne pomiri sa Milicom, a on mene pogleda i zaćuti, ja kažem . Ubeđena sam da bi mu Sofija bila samo subota veče. Sofija voli da budi u centru pažnje, njoj imponuje što je Terza stavio život na kocku zbog nje. Kada je čula da će Milica doći možda ona se uplašila i stavila odnos na pauzu, ali za nju bi definitivno bilo veliko poniženje kada bi se on vratio Milici. Ne želi ona da zadrži Terzu za sebe nego bi to bilo uništenje njenog ega - rekla je Teodora.

- Šta misliš o Eni Čolić? - upitao je Darko.

- Ona je flertuša, mislim da se mnogo spustila kada se poljubila sa Munjom, dala mu je gas i on je poleteo. Mislim da je nezrela za svoje godine, mislim da joj se stvarno sviđa Peja i meni bi oni bili prelep par. Mislim da je on iskompleksiran, negde svoje lične frustracije leči na njoj. Nesiguran je i plaši se Ene - rekla je Teodora.

- Šta misliš o Anđeli i Gastozu, da li je Anđela u pravu što sumnja za Enu? - upitao je Darko.

- Ja se slažem sa Anđelom i to bi meni smetalo iskreno. Smetalo bi mi da osetim kod mog muškarca da brani Enu, a mene ne naprimer. S druge strane mislim da se Gastoz jako zaljubio, a ona mislim da se plaši njega. Plaši se da ne uđe u vezu sa njim, a da on ne koketira sa drugim devojkama - rekla je Teodora.

