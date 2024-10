Ako bude ovako nastavila... Gastozov drug Tozla kivan na Anđelu Đuričić, otpisao je: Bila mi je simpatična, više ne (VIDEO)

U emisiju "Pitam za druga" večeras se uključio Damjan Čarapić Tozla, najbolji prijatelj učesnika "Elite" Nenada Marinkovića Gastoza, koji je progovorio o njegovom učešću i odnosu sa Anđelom Đuričić.

Smatra da je njegov drug u potpunosti iskren.

- Čini mi se zaljubljeno, iskreno. Nisam stigao da gledam u zadnja dva dana, ne znam šta se desilo, čuo sam komentare... Ono što sam video do sada - meni izgleda zaljubljeno. Ja nisam jedini, ali jedan od retkih koji zna kako izgleda kada je zaljubljen. Na osnovu onoga što sam ja do sada video, on jeste zaljubljen. Video sam i tu drugu stranu, gde njemu to dođe, prođe i tako dalje, ali zanimljivo je da ne popušta, prepostavljam da znam zbog čega - zato što ga Anđela gura od sebe. Kada krene da se zaljubljuje, ako hoćeš da ga još potpališ, najbolje je da mu kažeš:"Ej, nismo mi jedno za drugo". Ako bude nastavila da se tako ponaša, mislim da će još više da pregori, da se još više zaljubi - priča Tozla.

Ne krije da je o Anđeli promenio mišljenje.

- Meni se u startu sviđala, do onog trenutka dok nije poslala sa Galetom i Enom na onaj test. Posle toga ne njušim je više. Mislim da to što radi je preterano, ne mislim samo na tu situaciju, nego mi je njeno ponašanje preterano. Ja takav tip devojaka ne volim, mislio sam da ne voli ni Gale, pa mi je sad celokupna situacija čudna. Moram da primetim da on ima čelične živce, jer je ona otišla u ekstrem. Ja bih joj posle pet minuta rekao:"Doviđenja". Mislio sam da će i on, jer je on po tom pitanju dosta sličan. Vidim da nije, on to i dalje nešto juri. Pitaju me ljudi da li glumi, da li smišlja neku priču... Znajući njega, znam da sve radi iskreno, nije on u fazonu:"Ja ću tebe da smuvam, pa kada se to desi, daću ti korpu jer si to radila", on nije u tom fazonu, totalna je suprotnost. Mislim da je, prosto, iskren, ali mi ne liči na sebe u tim situacijama - rekao je on i dodao:

- Bila mi je simpatična, sada mi više nije, iskreno.

Autor: Darko Tanasijević