Stavio sve karte na sto: Goran progovorio o odnosu sa Ćubinom majkom, on šokirao sve: Ako čovek nije imao pravo ni za šta, onda me ništa i ne zanima... (VIDEO)

Šok razgovor!

Voditelj Milan Milošević ušetao je u Rajsko ostrvo, te je poveo razgovor sa Goranom Pavlovićem i Nenadom Ćubićem Ćubom.

- Evo i mene kod vas...Kakvi su vam utisci sada - pitao je Milan.

- Nikad lepši. Našao sam svog oca posle toliko vremena, sve sam ga pitao...Osećam da me voli i da je on moj otac i da mu je stalo do mene - rekao je Ćuba.

- Kako se ti osećaš - pitao je Milan.

- Srećno, srce će da mi iskoči...Nemoguće je naći, oni su promenili prezime, ja nikakvo pravo nisam imao - rekao je Goran.

- Ja sam Ćubić do kraja života - rekao je Ćuba.

- Oni će sada da imaju sve i on i Stefan, i dalje se borim kroz život sa njim...Mogu oni da pređu, ali tu ženu ne mogu nikada da ostave, ona mora da bude s nekim - rekao je Goran.

- Ti si stvarno srećan, rekao si da si najsrećniji - rekao je Goran.

- Da, baš mi je drago što sam upoznao oca i što će neko moći da nam pomogne...Ako nas je ona ostavila, a čovek nije imao pravo ni za šta, onda me ništa i ne zanima - rekao je Ćuba.

- Zašto ti nisi bio upisan kao otac - pitao je voditelj.

- Nije htela da me upiše. Tako je, bili smo u vanbračnoj zajednici. Pokojni deda, znači Stefan je bio mali, stalno je vikao: "Dede, dede". Kada smo mi otišli u socijalni rad kod tog Vojčeta, Vojkan, kako već, deda star čovek kuka hoće da vidi Stefana, on nam kaže: "Ko ste vi?". Moja majka je isto želela...Kada se Nenad rodio ja sam otišao u Italiju...Sad su se javili, ona ima dve sestre, Jelena i Ana - rekao je Goran i nastavio:

- Ja sam našao tu neku decu, ličili su na njih, mi smo stupili u kontakt...Dve godine sam plaćao misleći da su moja deca, ja sam poslao i slike i kada je videla Jelena, njegova tetka od njegove majke sestra, ona mi je rekla: "Je l' vidiš ti ovo?" - dodao je on.

- Kako će to ići sa Stefanom? Čuli ste se - pitao je voditelj.

- Ići će. I oni su u očaju, čekaju, okej, hoću da ispoštujem taj dogovor i to je to - rekao je Goran.

- Je l' imaš osećaj da ga voliš - pitao je Milan.

- Da...Mislio sam da ću se iznervirati - rekao je Ćuba.

- To odrastanje i to, meni je slika ostala od druge njihove godine...Kada je Ljupka njih preuzela, prestao je kontakt - rekao je Goran.

- Dobijao si zabranu prilaska zbog njih, šta je to

- Kada su ih je uzela ta hraniteljska porodica, oni su 7. februara otišli. I kada je majka otišla, rekla mi je: "deca više nisu tu". Rekla je majka da su usvojeni, ja sam otišao kod čoveka da pitam, da mi daju gde su otišli, rekli su mi da nemaju. Ja sam reagovao kako sam reagovao, došla je policija, platio sam novčanu kaznu, prošlo je neko vreme, ja sam probao opet... - rekao je Goran.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić