Kraj: Peja stavio tačku na odnos sa Enom, ubeđen da nisu dobri jedno po drugo (VIDEO)

Ne želi da rizikuje!

U toku je emisija 'Pretres nedelje', voditelj Milan Milošević podigao je Enu Čolić i Jovana Pejića Peju kako bi progovorili o svojim emocijama, te su oni doneli odluku da prekinu svaku komunikaciju.

- Sad smo se ispričali, završili smo - rekla je Ena.

- Što ti nisi htela da se ljubiš sa njim? - upitao je Milan.

- Zato što će on da završi sa mnom za 4 dana, kao sad - rekla je Ena.

- Ponašamo se kao deca od 5 godina. Inatimo se oboje. Ona je juče došla sa izbacivanja, ona je bila nadr*ana, ja sam je pitao šta je tišti. Problem je bio što je Iva spavala kod mene. Ona meni kaže da ona ne želi da ima sa mnom ništa, a ne mogu da imam ništa sa drugom devojkom. Mi ne možemo da budemo ovde zajedno zbog ovolikog pritiska, oboje podležemo pritisku - rekao je Peja.

- On je ljubomoran i na Gastoza i na sve - rekla je Ena.

- Ne nisam nego je mali Uroš rekao da sam ja tu paravan - rekao je Peja.

- Bože me sačuvaj - rekao je Gastoz.

- Sinoć si mi rekao da ti nedostajem - rekla je Ena.

- Pa jesam, ali to ako mi nedostaješ ne znači da je ovo dobra priča - rekao je Peja.

- On je taj koji je potencirao na svim njenim manama, on nije u stanju da stane iza nje. Mora prvo da se mane ljudi koji mu diriguju. On da ima poštovanje prema Eni, on ne bi dozvolio da vrtić diriguje njemu - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.