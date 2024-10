Jelena Ilić ponela krunu ponosno: Marinkovićka šampionka u drskosti, učesnici opleli po njoj (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević podigao je Miljanu Kulić kako bi prokomentarisala to što je Jelena Ilić Marinković zauzela prvo mesto kao najdrskija osoba.

- Smatram da je s pokrićem drska prema Urošu, za stolom i prema Ivanu, a van stola je pristupačna i to gledaoci vide - rekla je Miljana.

- Jesam, da, očekivala sam prvo mesto. Ozbiljna drskost, manipulacija partnerima broj jedan - rekla je Kačavenda.

- Na ovoj anketi, jedna me je osoba navela i za ovu drugu anketu me je dve osobe navelo. Očekivala sam da me cela kuća navodi, ove sezone dajemo tebi (Kačavenda) na značaju jer si tu da nas komentarišeš - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić