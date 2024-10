Hitno oglašavanje Gere nakon razvoda Jelene i Ivana: Evo šta je imao da poruči bivšoj kumi!

Više je ne štedi!

Aktuelni učesnici Elite, Ivan Marinković i Jelena Ilić su juče napustili imanje u Šimanovcima. Naime njih dvoje su otišli u sud kako bi potpisali razvod braka. Kako Pink.rs saznaje Jelena i Ivan su u sudu potpisali sporazumni razvod braka, a nakon izlaska iz suda jedno drugom su čestitali izljubivši se pre nego što su se uputili nazad u Elitu.

Upravo iz tog razlog pozvali smo Geru, Ivanovog venčanog kuma, koji je otkrio kako gleda na njihov razvod, a potom za Pink.rs priznao da li smatra da se njih dvoje i dalje vole.

- To je bilo očekivano, svi su mislili da je to samo fora. On je meni rekao da nema šanse da ostanu u braku posle svega što je ona uradila. Ivan je nju iskreno voleo za razliku od nje, on je njoj bio sigurica - rekao je Gera.

Podsećanja radi, Ivan Marinković i Jelena Ilić su se venčali prošle godine u septembru, a brak su rešili da okončaju ove godine u junu kada je Jelena Ilić načinila javnu prevaru sa Urošem Rajačićem u rijalitiju ''Elita 7''.

Autor: N.P.