Zbogom, Helga: Anđela odlučila da se oduži Gastozu za lepe stvari koje je uradio za nju, Ena dala sud o njihovom odnosu! (VIDEO)

Dobili vetar u leđa!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Zar ne misliš da je vreme da i ti nešto lepo uradiš za Nenada? - glasilo je pitanje.

- Jeste, danas sam mu baš rekla da ću sutra da mu spremim doručak. Poznato je da mene ne zanima kuvanje, ja mogu eventalno da jedem, a on može da kuva. Ja sam njemu rekla danas da mogu da mu spremim nešto što znam. Slažem se da je vreme i rado ću, ali to po osećaju ide. Ja ću to kad osetim da je trenutak - govorila je Anđela.

- Ja jedva čekam da ona nešto uradi. Ja ću sve elemente da ti nađem. Meni je ovo prelepo, znam da će naš odnos da raste u više. Ovo mi je za sad dovoljno, a očekujem vatra i vulkane - dodao je Gastoz.

- Je l' Helga konačno uzela godišnji odmor? - glasilo je sledeće pitanje za Anđelu.

- Nije. Imam to nešto u sebi drska sam i kad mi nešto ne prija ja to pokažem. Preteram nekad i prema njemu sam više puta. Čim se naljutim naravno da mi znači da mi je drugar. Dokle god se ljutim dobro je jer se na retko koga ljutim da ne pričam sa njim. Koga doživljavam za ozbiljno, a to je on, jer može da me povredi, pa da ne pričam sa njim - govorila je Anđela.

- Ja sam rekla da ona preteruje i objasnila sam zbog čega, to su situacije koje su bile i prošle. Smatram da su mnogi uticali na to i da su mnogi hejteri Gastoza. Ona treba da popusti. Sad prvi put vidim da je spustila i dala mu prostor, tako i treba da bude. Jasno je kao dan da postoje simpatije, a sujetni su jer su po meni jedina realna tema - komentarisala je Kačavenda.

- Ja mislim da ona to lepo dozira. Jedan u vezi treba da bude taj. Ona to super radi. Ona je popustila koliko treba i sve to ide kako treba. Danas je sekla tortu, raspoložena je baš i smeje se ceo dan. On joj je danas pokazivao kako se priprema čorba i mislim da super funkcionišu. Ne deluje mi da je to samo sa jedne strane, baš su mi lep par - dodala je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić