''Tog psihopatu i bolesnika više ne primam u kuću'' Drama kod Vasića: Rada u REDakciji urnisala zeta Kordu zbog PAKLA koji priređuje njenoj ćerki Ani

Posle sve ozbiljnijih turbulencija u emotivnoj vezi Stefana Korde i Ane Nikolić u "Eliti", za emisiju REDakcija na RED TV oglasila se njena majka Rada Vasić, koja za zeta neće da čuje.

Njihove svađe duboko je potresaju. Očekivano, Rada "drži" stranu svoje ćerke i smatra da bi Ana što pre trebalo da progovori o Kordi.

- Šta da vam kažem, uvek sam pored TV-a, baš sam se potresla kad čujem sve ono od Stefana. Ja ne znam šta je sa njim, da li je ušao u neku depresiju, stvarno ne znam, ili je poludeo. On takav dečko nije bio dok je bio kod nas. Bio je vredan, poslušan, ali za ovu njegovu ljubomoru sada što vidim, da sam znala - ni na kapiju ga ne bih primila, a kamoli u kuću! Ana je zaljubljena u njega, ona mu to oprosti, ona je sve to krila od mene! Ona sve zna vezano za njega i treba da kaže sve što zna o njemu, a ne da ga štiti i da ga krije. Ja ne znam što se ona izgubila, od koga, od čega se plaši? Ona je tu zaštićena - priča Rada u "REDakciji" i nastavlja:

- On je nas znao dobro. Nije imao gde, pa hajde kod Vasića, upoznao je Anu, ona ga je prihvatila i dovela kod nas u kuću. Kada je bio kod nas, žalila sam ga kao mog sina i volela sam ga, sada ga ne mrzim. Nije do njega, već do moje ćerke, ja ne odlučujem tu, već odlučuje ona. Kod mene više ne može, a ona ako hoće, nek nastavi gde hoće. Da li će za Sombor, da li će idu pod kiriju, to je lično njihova stvar. Kod mene ne! Ja imam sina, ko da me gleda, imam ćerke, a Ana ako ostaje sa Stefanom, sa bolesnikom i psihopatom...

Kako je ispričala, nije istina da je Korda na Anu trošio svoj novac.

- Nije tačno, to možete da zovete njegovu majku, ali ona neće da se javlja, ne voli da izlazi u javnost. NJega je izdržavala majka, nekad mu pošalje 100, nekad 200 evra... Uvek je imao kazne da plaća, neke svoje dažbine, tako mi je rekao. Rekla sam mu da je bolje sve svoje da plati, da meni ne pravi probleme. Kada je bilo oko struje, vode, rekao je da platimo pola-pola, pa smo davali po 8.000 dinara - prisetila se Anina majka.

