Rekla mu je da prestane da zove: Luka Vujović o razgovoru njegove majke i Ivana Marinkovića, otkrio sočne detalje (VIDEO)

Brutalno iskren.

U večerašnjoj emisiji '' Pitam za Druga'', voditelj Joca Novinar ugostio je diskvalifikovanog Luku Vujovića, koji je otkrio nepoznate detalje o Ivanu Marinkoviću.

- Šta misliš kako bi Ivan reagovao kada bi se vratio u Elitu - rekao je voditelj.

- Idem po tome da će publika odlučiti da se vrati, devedeset posto ukućana je želelo da se vratim, publika ima priliku da ispuni želju Marinkoviću - rekao je Luka.

- Rekao si mi da je svašta slagao za tvoju majku, šta ti je to rekla majka da je on slagao - upitao je voditelj.

- Većina sa estrade je bila kod mene kući. U tom periodu, nikada nisam video Gocu Tržan dok je bila sa Ivanom Marinkovićem. Da bi mi rekao u kući da zna moju mamu. On je bio sa Sarom Trojanović u vezi, bio je lud za njom, ona ga je ostavila. On je nju verbalno maltretirao, uhodio, da bi Sara tražila pomoć od moje majke. Čekle su njegov poziv da bi mu moja majka rekla da prestane da zove, to je bila jedina komunikacija. Biće zanimljivo ako se vratim, smatram da on neće izdržati do Jula- rekao je Luka.

- Sa Sandrom Obradović je došlo do nekog mini poljupca, vidim da joj je teško otkako te nema u kući - rekao je voditelj.

-Sandra je neko za koga tvrdim da je lojalna osoba, dobra. Prišli smo jedno drugom korak dalje, sad da ti kažem šta bi bilo kad bi bilo ne želim - rekao je Luka.

- Šta srce kaže - upitao je voditelj.

- Trenutno srce vuče više ka Ivanu Marinkoviću. Šalim se, obazriv sam. Sad kada bi nešto rekao a sutra se ispostavi drugačije, sam sebe bih demantovao. Videćemo - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S. J.