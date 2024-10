Ljut sam na Peju, nije je zaštitio: Ujak Ene Čolić smatra da je olako prešla preko svega, umešao se Luka Vujović i dao svoj sud (VIDEO)

Akutelni ljubavni odnosi.

U emisiji ''Pitam za druga'', voditelj Joca Novinar uživo je uključio ujaka Ene Čolić, Dejana Đokovića, kako bi prokomentarisao njeno učešće i ljubavnu vezu u koju je uplovila sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Dobro veče Dejane. Interesuje me kako sada gledaš na to kada su Ena i Peja ozvaničili vezu - upitao je voditelj.

- Meni je drago što je Ena uplovila u mirne vode, to je želela. Mislim da je preuranjeno bilo, a možda je i zakasnilo, mislim da je trebalo ranije da se desi - rekao je Dejan Đoković.

- Da li je Peja pravi za Enu - upitao je voditelj.

-Malo sam ljut na Peju. Nisam bio zadovoljan njegovim ponašanjem prethodnim prema Eni, ona je nije zaslužila. Ena je držala nivo, pružala mu je više šansi, on to nije znao da ceni. Olako mu je prešla preko svega, ali konačno je došla do cilja. Lep su par, ali sam mu zamerio neke stvari, nije baš zreo, mogao bi da više čita knjige, sluša Enu, ona je starija i iskusnija - rekao je Dejan.

- Ne bih se složio sa tobom. Ja kao muškarac, da mi se desi nešto slično, da cela kuća napada devojku i iznose bljuvotine, i ja bih se ogradio, ali video sam da je Peja zagrejan za nju. Obzirom da su se sutradan smejali i grlili, pokazao je da je na njenoj strani. Da je ušao posle jedan dan sa Enom, osudili bi ga - rekao je Luka Vujović.

- Da ti kažem jednu stvar, donekle si u pravu. Ena je ta koja je tražila vremena da ga upozna. Kada je dolazila u sukobe, nije je zaštitio. Barem je morao da ostane neutralan, ako ne i da je zaštiti. Nastavila je da gradi prijateljski odnos, ali nema više vremena, rešila je da napravi prvi korak, da ga zgrabi - rekao je Dejan.

Autor: S. J.