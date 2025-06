Ovo je bila jedna od monstruoznijih izjava: Matora olako prešla Terzi preko najgnusnijih reči! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Teodore Delić i Borisalva Terzića Terze, a voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Ti kad dobaciš Dragana to pogrešno tumači, a ja znam da je ironično, pa tw pravdam za stolom. Ja te branim, a ona misli da je ne gotiviš. Ne bi bilo normalno da bude previše dobri, a gori može. Što se tiče Terze imali smo jednu svađu, a ja osetim potrebu da mu to svaki put kažem jer je mene to stvarno zaboleo, iako se radilo o njihovom detetu. Ja mu to zamerim na svakoj nominaciji. To je bila morbidna uvreda da sam ja prstima džarala dete u njenoj utrobi. Ja sam ti to oprostila i više mi ništa loše isi uradio. Pričao si loše o Dragani, da joj jem majka u bolnici. Dragana i ja kad smo ulazile u odnos rekao si stvar koju je izgovorila Stefani, a ti si to demantovao, neću da ponavljam jer odvratno zvuči. On se kompleksira i kaže da ćuti za mnoge stvari, a mislim da Terza zna da će Luka da mu se javi i da ovo riča jer tako treba i zato je miran i sa njim ne ulazi u konflikte. Uljudno se ponaša prema meni, ne osećam nešto prema Dragani i meni. Mislim da smo ušli u sukob samo jer je branio svakog druga, a da nije bilo Munje ne bismo ušli u sukob. On ume da kaže izvini i ja to cenim. Ostaviću Terzu - govorila je Matora.

Autor: A. Nikolić