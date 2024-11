Spremni na kompromis: Sofija i Terza progovorili o turbulencijama u vezama, učesnici poskakali: Čim se bude malo oslobodila, biće... (VIDEO)

Zaorilo se sve!

Učesnicima "Elite" pušten je sledeći video snimak na kom je prikazana svađa Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević, u kojoj joj on zamera komunikaciju sa određenim ljudima.

Voditeljka je dala reč Sofiji.

- Pa kako da se ne smejem? Ne, ne, Sonija. To je bila naša pauza i ja sam mu zamerila sve što se dešavalo na žurki - rekla je Sofija.

- Ja nisam debil, vidim ko nju i kako gleda, a on je to radio (Soni). Ja njoj verujem, ali je bila priča da Sofija gleda u njega i sada on dolazi mi tu - rekao je Terza.

- Ti si njegova devojka, nema šta ti da pričaš sa njim i da sediš pored njega, on je njemu vređao nerođeno dete. Ima taj blagoteleći smeh, ne mogu da shvatim čemu - rekla je Aleksandra.

- Ti ne možeš nikada da budeš sa mnom, imaš Terzu...To što si njega izabrala je minimala - rekao je Elvin.

- Ali ti si hteo da budeš sa mnom... - uzvratila je Ena.

- Ti se ponašaš neubedljivo - rekao je Mića.

- Ćim se bude malo oslobodila, biće tu svega, može i da dođe kod mene. Ona mene ne koristi uopšte, rekla je da ima negde u planu - rekao je Kadrić.

Autor: Nikola Žugić