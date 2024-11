Sve se saznalo: Peja se zakleo u Zlatu da je zaljubljen u Enu, Anđela zbog Gastoza zakopala Helgu, a onda su takmičari OPLELI po bivšem bračnom paru!

Noć koja je raskrinkala mnoge!

Prethodne noći u Eliti voditeljka Ivana Šopić je ušla u Belu kuću zbog emisije "Gledanje snimaka".

Na samom početku emisije, prilikom Ivaninog ulaska, obezbeđenje je unelo slatikiše takmičarima zbog internacionalnog praznika Noć veštica.

Prvi snimak koji je prikazan učesnicima "Elite" bio je video snimak kom se Ena Čolić, kao malo dete, raduje zbog pomirenja sa Jovanom Pejićem Pejom, na šta je Peja otkrio da je on za to već znao, ali da mu je sada još lepše jer je video snimak. U međuvremenu je došlo do sukoba između Lepog Miće i Milica Dugalić zbog njenog menjana stava prema Eni.

Nakon što je pušten klip u kojem Danijel Dujković Munjez uzma donji veš Aneli Ahmić iz kupatila, on je naišao na osudu takmičara Elite, što nije mogao da prihvati.

Elivin Kadrić je nakon odgledanog klipa na kojem je došlo do pomirenja Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić , dao svoj sud o njihovom odnosu te je otkrio da ih ne vidi zajedno, već samo kao prijatelje.

Usledio je klip na kojem su Ena Čolić i Jovan Pejić Peja ozvaničili svoju ljubavnu vezu,a tom prilikom je Ena otkrila da joj se Peja zakleo u mama Zlatu da je zaljubljen u nju, na šta je on rekao da njih dvoje cvetaju kada su zajedno.

Ivan Marinković je još jednom pokušao da ponizi Enu i njen odnos sa Pejom ali ga je njn odgovr vratio na fabrička. Naime, Ena je Ivanu rekla da se posveti svojoj deci a ne njoj i njenom ljubavnom životu.

Anđela Đuričić je tokom emisije otkrila koliko joj znači i prija odnos sa Gastozom:

- Rekla sam da mu ne bih diktirala, niti objašnjavala šta treba da radi, pa sam se zato povukla. Ne bih to radila ni u vezi, nemam živce za to. Jeste da je prošlo samo četiri dana, tri dana smo u Odabranima i imam priliku da ispratim njegovo ponašanje. Prvi put imam momenat da vidim kakav mu je odnos sa svim ženama i shvatila sam da se isto ponaša sa svima. Ne mogu da kažem da mi nije smetalo što je je branio, ali kad imam priliku da vidim menja mi se mišljenje. Shvatila sam da je to on i ne smeta mi. Prvi put da smo zajedno toliko i da mogu da vidim njegov odnos sa svim ženama i da shvatima da je to on. Sama se sebi čudim kako sam se prosvetlila. On izvlači nešto novo što nisam ni znala da imam u sebi. Ja znam baš da budem ljubomorna, a ovde sam drugačija i drago mi je jer upoznajem novu stranu sebe pored njega. Nisam ni od koga dobila toliko pažnje kao od njega, a ko i ne bi bio zadovljan kad se neko ponaša kao on prema meni? - pričala je Anđela.

Bora Terzić Terza i Sofija Janićijević su branili njihov ljubavni odnos od komentara takmičara, da bi se na kraju saznalo da Sofija gleda pojedine muškarce u Beloj kući kada Terza ne gleda u nju, te je Elvin Kadrić udario na njihovu vezu.

Nakon što je saznala da je Ivan Marinković ogovarao sa Miljanom Kulić, Jelena Ilić je u svom stilu oplela po Ivanu i komentarima ga urnisala.

MIlena Kačavenda i Stefan Karić su žestoko komentarisali Ivan i Jelenu i njen odnos sa Urošem Rajačićem. Jelenu su čak optužili da je kupovala mir sa Ivanom.

Jovan Pejić Peja zamerio je Eni Čolić ponašanje u emisiji "Gledanje snimaka" nakon žestoke svađe koju je imala sa Ivanom Marinkovićem te joj je u više navrata skrenuo pažnju na isto.

NIkola Grujić Gruja je otkrio da mu prija druženje sa Aleksandrom Vučenović, iako mu Mimas pravi scene jer ljubomoriše na nju.

Ana Nikolić i Stefan Korda su nakon toga otkrili takmičarima razloge njihovih sukoba, te su svi osudili Kordino ponašanje.

Nakon emisije "Gledanje snimaka" Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz bili su pod utiskom izjave Elvina Kadrića da su od njegove bivše devojke i njega bili popularniji samo Boba Živojinović i Lepa Brena, pa su se do ranih jutarnjih sati šalili na taj račun.

Autor: N.B.